Генерала СБУ Сергія Дуку сьогодні випустять із СІЗО близько 16:00

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Генерала СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген» і наразі перебуває під вартою, сьогодні мають звільнити із СІЗО. За інформацією джерел, це станеться близько 16:00.

Очікується, що Дуку звільнять близько 16 години.

Сьогодні стало відомо, що за генерала СБУ внесли всю суму застави у 65 млн грн.

Раніше адвокат Сухов у коментарі Цензор.НЕТ розповів, що захист оскаржує рішення слідчого судді ВАКС про запобіжний захід.

Також апеляцію подала і сторона обвинувачення.

Як відомо, після виходу із СІЗО Дука має виконувати такі процесуальні обовʼязки:



Утриматися від спілкування із низкою осіб: очільником СБУ Олександром Покладом, керівником Нацполіції Максимом Цуцкірідзе, співробітником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександром Ковальчуком, очільником Одеської міської адміністрації Сергієм Лисаком;

Здати паспорти для виїзду за кордон;

Носити електронний браслет.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

ВАКС призначив 65 млн гривень застави колишньому керівнику департаменту СБУ.

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі під прізвиськом «Акім», заявив, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягують судовий процес.

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