Украина и Финляндия передали Мозамбику более 600 тонн продовольствия

Украина совместно с Финляндией и Всемирной продовольственной программой ООН передала Мозамбику 613,2 тонны продовольственной помощи. Груз предназначен для наиболее уязвимых общин провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Продуктов должно хватить, чтобы обеспечить более 300 тысяч человек в течение следующих двух месяцев.

В состав гуманитарного груза вошли растительное масло и дробленый горох. Их получат жители провинции Кабу-Делгаду, которые особенно нуждаются в продовольственной помощи. Этот регион на севере Мозамбика уже длительное время сталкивается с гуманитарными проблемами. Среди основных причин — террористическая угроза и последствия климатических изменений. Из-за этого местные общины нуждаются в дополнительной помощи, в частности в продуктах питания.

Доставку продовольствия организовали в рамках украинской гуманитарной инициативы «Grain from Ukraine». Ее инициировал президент Владимир Зеленский. В ноябре 2025 года программу расширили и переименовали в «Food from Ukraine». Её цель — помогать странам и общинам, сталкивающимся с нехваткой продовольствия. Украина использует свой аграрный потенциал, чтобы поставлять продукты туда, где они наиболее необходимы. К инициативе присоединяются международные партнеры, которые помогают финансировать и организовывать гуманитарные поставки.

Кто принял участие в передаче помощи

В церемонии передачи продовольствия приняли участие представители Украины, Финляндии и Всемирной продовольственной программы ООН. Среди них — государственный секретарь провинции Кабу-Делгаду Пласидо Перейра, посол Украины в Мозамбике Ростислав Троненко, посол Финляндии Сату Лассила и посол по вопросам школьного питания Министерства иностранных дел Финляндии Ану Саарела. Также к мероприятию присоединился заместитель национального директора ВПП ООН в Мозамбике Маурисио Буртет.

Финляндия поддерживает украинскую инициативу не только участием в отдельных поставках. В 2026 году страна выделила 1 млн евро на программу «Food from Ukraine». Еще 1 млн евро было направлено на школьное питание в Мозамбике в рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН.

В Министерстве аграрной политики поблагодарили финских партнеров и ВПП ООН за сотрудничество. Там подчеркнули, что благодаря совместным усилиям гуманитарная поддержка превращается в конкретную помощь людям. «Украина благодарна Финляндии и ВПП ООН за это важное партнерство. Вместе мы превращаем солидарность в конкретные действия, дарим надежду и оказываем реальную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается», — отметили в министерстве.

Это не первая продовольственная поставка в рамках украинской инициативы в страны Африки. Ранее украинские продовольственные товары доставили в Малави — туда было отправлено почти 1,6 тысячи тонн продуктов. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

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