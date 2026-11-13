Україна та Фінляндія передали Мозамбіку понад 600 тонн їжі

Україна разом із Фінляндією та Всесвітньою продовольчою програмою ООН передала Мозамбіку 613,2 тонни продовольчої допомоги. Вантаж призначений для найбільш вразливих громад провінції Кабу-Делгаду на півночі країни. Продуктів має вистачити, щоб підтримати понад 300 тисяч людей протягом наступних двох місяців.

До гуманітарного вантажу увійшли олія та колотий горох. Їх отримають мешканці провінції Кабу-Делгаду, які особливо потребують продовольчої підтримки. Цей регіон на півночі Мозамбіку вже тривалий час стикається з гуманітарними проблемами. Серед основних причин — терористична загроза та наслідки кліматичних змін. Через це місцеві громади потребують додаткової допомоги, зокрема продуктів харчування.

Передачу продовольства організували в межах української гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Її започаткував президент Володимир Зеленський. У листопаді 2025 року програму розширили та перейменували на «Food from Ukraine». Її мета — допомагати країнам і громадам, які стикаються з нестачею продовольства. Україна використовує свій аграрний потенціал, щоб постачати продукти туди, де вони найбільш потрібні. До ініціативи долучаються міжнародні партнери, які допомагають фінансувати та організовувати гуманітарні поставки.

Хто долучився до передачі допомоги

У церемонії передачі продовольства взяли участь представники України, Фінляндії та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Серед них — державний секретар провінції Кабу-Делгаду Пласідо Перейра, посол України в Мозамбіку Ростислав Троненко, посолка Фінляндії Сату Лассіла та амбасадорка шкільного харчування Міністерства закордонних справ Фінляндії Ану Саарела. Також до заходу долучився заступник національної директорки ВПП ООН у Мозамбіку Маурісіо Буртет.

Фінляндія підтримує українську ініціативу не лише участю в окремих поставках. У 2026 році країна виділила 1 млн євро на програму «Food from Ukraine». Ще 1 млн євро спрямували на шкільне харчування у Мозамбіку в межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У Міністерстві аграрної політики подякували фінським партнерам та ВПП ООН за співпрацю. Там наголосили, що завдяки спільним зусиллям гуманітарна підтримка перетворюється на конкретну допомогу людям. «Україна вдячна Фінляндії та ВПП ООН за це важливе партнерство. Разом ми перетворюємо солідарність на конкретні дії, приносимо надію та надаємо реальну підтримку тим, хто її найбільше потребує», — зазначили в міністерстві.

Це не перша продовольча поставка в межах української ініціативи до країн Африки. Раніше українське продовольство доставили до Малаві — туди доправили майже 1,6 тисячі тонн продуктів. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

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