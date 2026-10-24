W Zakarpaciu sądy nakazały ochronę ponad 2 tysięcy hektarów lasów pierwotnych

Przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” zostało zobowiązane do wyznaczenia granic około 2135 hektarów lasów pierwotnych i quasi-pierwotnych w trzech rejonach obwodu zakarpackiego. Odpowiednie orzeczenia sądy wydały na podstawie pozwów prokuratury.

Chodzi o obszary przyrodnicze, które mają szczególną wartość i wymagają odpowiedniej ochrony. Jednak ich granice nie wszędzie zostały dotychczas wytyczone bezpośrednio w terenie.

Według informacji Biura Prokuratora Generalnego prokuratorzy z Zakarpacia przez ponad rok zwracali się do sądów, domagając się zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”, reprezentowanego przez oddział „Karpackie Biuro Leśne”, do wytyczenia granic tych obszarów w terenie.

Sądy pierwszej instancji uwzględniły pozwy dotyczące około 2135 hektarów lasów pierwotnych na terenie powiatów Tyaczowskiego, Użhorodzkiego i Chustskiego.

Obecnie wykonywane są orzeczenia potwierdzone przez sądy pierwszej i apelacyjnej instancji dotyczące następujących obszarów przyrodniczych:

„Leśnictwo Turbatskie” — 136,8 ha;

„Puszcze i quasi-puszcze nadleśnictwa Lopuchów” — 100 ha;

„Puszcze i quasi-puszcze nadleśnictwa Turickiego” — 643,9 ha.

Na tych obszarach należy dokładnie wytyczyć granice obszarów przyrodniczych bezpośrednio w terenie.

Jednocześnie, w związku z apelacjami pozwanych, rozpatrywane są orzeczenia Zakarpackiego Okręgowego Sądu Administracyjnego, w których uwzględniono analogiczne pozwy prokuratury dotyczące kolejnych trzech obszarów:

„Leśnictwo Plaiske” — 161,7 ha;

„Neresnyckie Nadleśnictwo” – 128,7 ha;

„Kwazipralesy nadleśnictwa Bystryckiego” — 98,6 ha.

W Biurze Prokuratora Generalnego poinformowano, że istnieją również inne tereny, w odniesieniu do których sąd już zobowiązał przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” do należytego sformalizowania statusu ochronnego i wytyczenia granic na terenie.

Wśród nich znajdują się:

rezerwat botaniczny o znaczeniu ogólnokrajowym „Uroczysze Stranzul, Zadnia i Kedryn” — 510 ha;

„Kwaziprawie pierwotne lasy nadleśnictwa Pereczyńskiego” – 35 ha;

„Puszcze i quasi-puszcze nadleśnictwa Lutiańskiego” – 98,6 ha.

Obecnie oczekuje się, że decyzje te wkrótce wejdą w życie.

Wyznaczenie granic w terenie pozwala jednoznacznie określić obszary o szczególnym statusie ochrony przyrody i chronić je przed ingerencją gospodarczą. Ma to pomóc w zachowaniu unikalnych siedlisk przyrodniczych Karpat, które ukształtowały się bez udziału człowieka.

Na początku października pracownicy Państwowego Biura Śledczego w ramach operacji specjalnej „Zielona Tarcza” postawili zarzuty 12 urzędnikom jednego z oddziałów przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” oraz gospodarstw leśnych w obwodach rówieńskim i wołyńskim.

Według informacji Państwowego Biura Śledczego przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” poniosło stratę w wysokości 6 mln 851 tys. hrywien w wyniku sprzedaży drewna po cenach powodujących straty. Według danych Biura, w okresie od grudnia 2024 r. do stycznia 2025 r. urzędnicy zorganizowali nielegalną sprzedaż znacznych ilości surowego drewna dwóm przedsiębiorstwom eksportowym.

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Informację tę podała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Wcześniej w rejonie Tyaczowa państwowe przedsiębiorstwo „Lasy Ukrainy” zwróciło do budżetu gminy Uglia ponad 1,2 mln hrywien za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu w wyniku nielegalnego wyrębu drzew. Środki zostały wyegzekwowane na podstawie pozwu prokuratury po tym, jak sądy dwóch instancji potwierdziły zasadność roszczeń.

Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim odbędzie się proces kierownika jednego z nadleśnictw regionu, oskarżonego o sprzedaż drewna po zaniżonych cenach. Według danych śledztwa, w wyniku tych działań gmina straciła ponad 9,1 mln hrywien.

Na Wołyniu ujawniono sprawę leśniczego z nadleśnictwa Kiewerców, którego podejrzewa się o organizację nielegalnego wyrębu 162 drzew. Według danych śledztwa straty poniesione przez państwo przekraczają 6,5 mln hrywien.

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