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Chronił oszukańcze call center: wysokiego rangą funkcjonariusza Policji Narodowej, Cenowa, doprowadzono do sądu

UA NEWS 05 listopada 2026 14:28
Chronił oszukańcze call center: wysokiego rangą funkcjonariusza Policji Narodowej, Cenowa, doprowadzono do sądu

5 listopada przed sąd postawiono pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, Włodzimierza Cenowa. Jest on podejrzany o tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Prokuratura będzie wnioskować o zastosowanie wobec urzędnika środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 20 mln hrywien.

Cenow jest również jedną z osób objętych szeroko zakrojonym postępowaniem karnym prowadzonym przez NABU i SAP pod nazwą „Kartagina”.

Informuje o tym korespondent UA.News.

Przypomnijmy, że w sprawie „Kartagina” zatrzymano pierwszego zastępcę szefa Departamentu Służb Specjalnych (DSR) Policji Narodowej.

 

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