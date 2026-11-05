Покровительствовал мошенническим колл-центрам: высокопоставленного сотрудника Нацполиции Ценова доставили в суд
5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.
Прокуратура будет ходатайствовать об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн.
Ценов также является фигурантом масштабного уголовного производства НАБУ и САП под названием «Карфаген».
Об этом сообщает корреспондент UA.News.
Напомним, что по делу «Карфаген» задержали первого заместителя главы ГСД Нацполиции.