Покровительствовал мошенническим колл-центрам: высокопоставленного сотрудника Нацполиции Ценова доставили в суд

5 ноября в суд доставили первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Его подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн.

Ценов также является фигурантом масштабного уголовного производства НАБУ и САП под названием «Карфаген».

Об этом сообщает корреспондент UA.News.

Напомним, что по делу «Карфаген» задержали первого заместителя главы ГСД Нацполиции.

Читай нас в