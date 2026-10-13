На Закарпатті ДП Ліси України відшкодувало громаді понад ₴1,2 млн за незаконну рубку дерев

0:00 / 0:00

На Тячівщині державне підприємство «Ліси України» відшкодувало до бюджету Углянської громади понад 1,2 млн грн збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев. Кошти стягнули за позовом прокуратури після того, як суди двох інстанцій підтвердили обґрунтованість вимог.

Йдеться про незаконні порубки дерев на території Груниківського лісництва філії Брустурянського лісництва ДП «Ліси України» в межах Углянської громади.

За матеріалами справи, порушення стали можливими через неналежне виконання посадовими особами лісового господарства своїх службових обов’язків. Унаслідок незаконної рубки довкіллю було завдано збитків на суму понад 1,2 млн грн.

У червні 2026 року Тячівська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Закарпатської області з позовом про стягнення шкоди, завданої довкіллю.

Суд задовольнив позов у повному обсязі та постановив стягнути з ДП «Ліси України» понад 1,2 млн грн на користь Углянської сільської ради.

Представники державного підприємства оскаржили рішення суду першої інстанції. Однак у вересні 2026 року Західний апеляційний господарський суд підтвердив законність ухваленого рішення.

Після завершення судового розгляду ДП «Ліси України» виконало рішення в повному обсязі.

Підприємство відшкодувало понад 1,2 млн грн збитків, завданих незаконною рубкою дерев. Кошти надійшли до бюджету Углянської громади.

Таким чином, за позовом Тячівської окружної прокуратури вдалося забезпечити відшкодування шкоди, завданої довкіллю, та повернення коштів до місцевого бюджету.

Позов подала Тячівська окружна прокуратура.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть керівника одного з лісгоспів області, якого обвинувачують у продажу деревини за заниженими цінами. За даними слідства, через такі дії територіальна громада недоотримала понад 9,1 млн грн.

На Волині викрили лісничого Ківерцівського надлісництва, якого підозрюють в організації незаконної вирубки 162 дерев. За даними слідства, збитки державі перевищують 6,5 млн грн.

Читай нас у