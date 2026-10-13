В Закарпатье ГП «Леса Украины» возместило общине более ₴1,2 млн за незаконную вырубку деревьев
В Тячевском районе государственное предприятие «Леса Украины» возместило бюджету Углянской общины более 1,2 млн грн убытков, нанесенных окружающей среде в результате незаконной вырубки деревьев. Средства были взысканы по иску прокуратуры после того, как суды двух инстанций подтвердили обоснованность требований.
Речь идет о незаконной вырубке деревьев на территории Груниковского лесничества филиала Брустурянского лесничества ГП «Леса Украины» в пределах Углянской общины.
Согласно материалам дела, нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами лесного хозяйства своих служебных обязанностей. В результате незаконной вырубки окружающей среде был нанесен ущерб на сумму более 1,2 млн грн.
В июне 2026 года Тячевская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Закарпатской области с иском о взыскании ущерба, нанесенного окружающей среде.
Суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил взыскать с ГП «Леса Украины» более 1,2 млн грн в пользу Углянского сельского совета.
Представители государственного предприятия обжаловали решение суда первой инстанции. Однако в сентябре 2026 года Западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность принятого решения.
По завершении судебного разбирательства ГП «Леса Украины» исполнило решение в полном объеме.
Предприятие возместило более 1,2 млн грн убытков, причиненных незаконной вырубкой деревьев. Средства поступили в бюджет Углянской общины.
Таким образом, по иску Тячевской окружной прокуратуры удалось обеспечить возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде, и возврат средств в местный бюджет.
Иск подала Тячевская окружная прокуратура.
Напомним, в Сумской области предстанет перед судом руководитель одного из лесхозов области, которого обвиняют в продаже древесины по заниженным ценам. По данным следствия, из-за таких действий территориальная община недополучила более 9,1 млн грн.
На Волыни разоблачили лесничего Киверцовского надлесничества, которого подозревают в организации незаконной вырубки 162 деревьев. По данным следствия, ущерб государству превышает 6,5 млн грн.