Кого почитают верующие 14 октября 2026 года и какие традиции существуют

Согласно новоюлианскому церковному календарю 14 октября 2026 года Православная церковь Украины отмечает День памяти преподобной Параскевы Сербской — аскетки XI века, известной своим благочестием, раздачей имущества нуждающимся и паломничеством на Святую Землю.

Мощи святой, которые в настоящее время хранятся в городе Яссы в Румынии, почитаются как источник благодати и исцеления, а сама она считается заступницей женщин, покровительницей беременных и помощницей во время болезней.

К преподобной Параскеве Сербской обращаются с молитвами об исцелении от болезней — особенно глазных и душевных, — о мире в семье и помощи в воспитании детей.

О, преподобная матерь Параскева! Услышь нас, молящихся тебе, и избавь нас от всякого зла, от козней врагов и от внезапных бедствий. Моли Всемилостивого Бога о мире в наших домах, о здоровье телесном и душевном. Будь нашей заступницей перед Господом, испроси для нас прощение грехов наших и наставь на путь спасения, чтобы мы вместе с тобой прославляли Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

В этот же день Церковь поминает священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кельсия, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру во время гонений в Римской империи.

Украинские народные традиции связывают этот день с духовным трудом, благотворительностью и отдыхом для женщин. Согласно верованиям наших предков, 14 октября следует воздерживаться от тяжёлой домашней работы, рукоделия и земляных работ, посвятив время молитве и помощи тем, кто в ней нуждается. Особое значение придавалось приготовлению угощений для бедных и путников, а также поддержанию мира в семье без ссор и ругательств.

Согласно народным приметкам, погодные условия этого дня указывают на характер предстоящей зимы и осени: ветреная погода предвещает холодную зиму, а сырой и пасмурный день — затяжное и относительно тёплое похолодание.

Источник: «Главком».

13 октября православные верующие чтят память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы и его сестры Агатоники. По новоюлианскому календарю Православной церкви Украины этот день посвящен их мужеству, вере и самопожертвованию во время гонений на христиан в Римской империи.

Церковный праздник 10 октября — традиции, приметы и запреты дня.

Читай нас в