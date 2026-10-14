Украина готовит кризисные сценарии на зиму 2026–2027 годов — Буданов назвал сроки

Кирилл Буданов по поручению президента Украины 13 октября провел заседание Координационной платформы по гуманитарному реагированию. Участники обсудили основные вызовы зимнего периода и подготовку к возможным кризисным ситуациям.

По словам Буданова, враг систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре крупных украинских городов, а цель этих ударов, по его мнению, террористическая. Поэтому государственные органы должны быть готовы к любому развитию событий на местах и заранее определить четкие планы действий на случай кризисов зимой.

В заседании приняли участие глава правительства, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, представители Офиса президента и других государственных органов, а также дипломаты — представители стран-доноров.

Главная задача — разработать четкие кризисные сценарии и согласовать оперативные планы реагирования на период с ноября 2026 года по март 2027 года.

Правительство через Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям готовит базовый сценарий возможных угроз с учетом их географии и масштабов. Силы обороны и разведка, в свою очередь, дадут оценку рисков.

Имеющиеся ресурсы, подчеркнул Буданов, следует сосредоточить там, где людям будет тяжелее всего. Слаженно и скоординированно, по его оценке, должны действовать:

власти всех уровней;

профильные министерства и службы;

армия;

международные партнеры;

гуманитарные организации.

«Мы должны удерживать тыл так же надежно, как Силы обороны удерживают линию фронта», — написал Буданов.

В сообщении нет перечня кризисных ситуаций, к которым будут готовиться сценарии, а также информации об утверждении окончательного плана.

Источник: Кирилл Буданов

Между тем в двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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