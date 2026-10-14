Сибига отреагировал на решение ЮНЕСКО по поводу оккупированного Крыма

14 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Исполнительного совета ЮНЕСКО, принятое в ходе его 225-й сессии. Документ под названием «Дальнейшее рассмотрение ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)» касается дальнейшего рассмотрения ситуации на оккупированном Россией полуострове.

Решение подтверждает суверенитет Украины над Крымом и ответственность международного сообщества за мониторинг влияния российской оккупации на культуру, образование, науку и защиту журналистов. Регулярная отчетность Генерального директора ЮНЕСКО остается важным международным инструментом документирования преступлений России в украинском Крыму и фиксации последствий временной российской оккупации среди приоритетных вопросов международной повестки дня, – отметил глава МИД.

Также Сибига выразил благодарность 24 государствам — членам Исполнительного совета, которые поддержали это решение и продемонстрировали солидарность с Украиной.

Отметим, что в июле ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврический в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

В Министерстве культуры сообщили, что принятым решением Комитет настоятельно призвал воздерживаться от любых действий, которые могут нанести дальнейший необратимый прямой или косвенный ущерб Херсонесу Таврийскому, его буферной зоне и более широкой исторической среде.

Призыв также касается других объектов, расположенных во временно оккупированном Крыму и включенных в Предварительный список Украины: Ханского дворца крымских ханов в Бахчисарае, культурного ландшафта пещерных городов Крымской Готии, Крымской астрофизической обсерватории и комплекса памятников Судакской крепости.

Источник: Андрей Сибига/X

Сибига заявил о продолжении обмена разведданными между Украиной и США.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о завершении войны против Украины.

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