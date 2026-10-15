В Киеве полицейский и сотрудник ТЦК напали на велосипедиста, мужчина получил травмы

В Голосеевском районе Киева полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием сотрудника правоохранительных органов и велосипедиста. Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На записи видно, как мужчина на велосипеде падает после попытки полицейского его остановить.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня на улице Короленковской.

В это время совместный наряд сотрудников Голосеевского управления полиции и военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) проводил мероприятия по оповещению граждан.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, запечатлено, как полицейский с помощью жезла подал сигнал об остановке велосипедисту, который двигался по проезжей части.

Однако велосипедист проигнорировал требование правоохранителя и продолжил движение. После этого полицейский попытался его остановить, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал.

По имеющейся информации, велосипедисту не потребовалась медицинская помощь. После проверки он продолжил движение.

По факту инцидента назначена служебная проверка. В ходе неё правоохранители должны дать оценку действиям полицейского и установить обстоятельства происшествия.

Окончательные выводы о правомерности действий сотрудника правоохранительных органов должны быть сделаны по результатам проверки.

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