У Києві поліцейський та ТЦК напали на велосипедиста, чоловік травмувався

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У Голосіївському районі Києва поліція перевіряє обставини інциденту за участю правоохоронця та велосипедиста. Відео події поширилося в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік на велосипеді падає після спроби поліцейського його зупинити.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні на вулиці Короленківській.

У цей час спільний наряд працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) проводив заходи з оповіщення громадян.

На відео, яке поширюється в соціальних мережах, зафіксовано, як поліцейський за допомогою жезла подав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною.

Однак велосипедист проігнорував вимогу правоохоронця та продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого чоловік утратив рівновагу та впав.

За наявною інформацією, велосипедист не потребував медичної допомоги. Після перевірки він продовжив рух.

За фактом інциденту призначено службову перевірку. Під час неї правоохоронці мають надати оцінку діям поліцейського та встановити обставини події.

Остаточні висновки щодо правомірності дій правоохоронця мають бути зроблені за результатами перевірки.

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