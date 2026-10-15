Видео: Вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет — Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут длиться 15–20 лет.

По его словам, конкретной даты присоединения Украины к ЕС пока нет.

Мадьяр подчеркнул, что поддерживает полноправное членство стран-кандидатов только после выполнения всех необходимых требований. Он привел в пример государства Западных Балкан, которые ведут переговоры о вступлении уже около 15 лет.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/1f7e0672-desktop.mp4

Также венгерский премьер сообщил о прогрессе в переговорах с Киевом относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности в вопросах образования и использования венгерского языка.

Встреча Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 16 октября в Брюсселе.

7 октября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA повторно рассмотрит документы, касающиеся кластеров 2 и 3 переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ожидается, что на этот раз Венгрия не будет блокировать их согласование.

В Венгрии официально создано Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься поиском и возвратом государственных средств, незаконно присвоенных в предыдущие годы. Новый орган стал одной из ключевых антикоррупционных реформ правительства премьер-министра Петера Мадяра после его победы на парламентских выборах.

Читай нас в