Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского совета и встречах с международными партнерами.

Сегодня запланированы переговоры с генеральным секретарем НАТО, президентом Франции и премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Также Зеленский будет принят на аудиенции у короля Бельгии Филиппа.

На завтра запланированы встречи с руководителями Европейского совета и Еврокомиссии, а также с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо усилить давление на Россию и увеличить оборонную поддержку Украины.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ должен помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью государства остается достижение мира, а остановить российскую агрессию может только единство Украины, Соединенных Штатов и Европы. В то же время глава государства выразил обеспокоенность решениями Вашингтона в отношении Starlink и объяснил, как Украина могла бы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

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