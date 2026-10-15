Зеленський затвердив нову стратегію з прав людини для вступу України до ЄС

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховує євроінтеграційний курс України. Документ має допомогти виконати зобов’язання держави в межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

Стратегія передбачає захист прав і свобод усіх людей, які перебувають під юрисдикцією України, з особливою увагою до вразливих груп. Серед них — діти, люди з інвалідністю, ветерани, внутрішньо переміщені особи, полонені, зниклі безвісти, національні меншини та ЛГБТІК+.

Документ також передбачає наближення українського законодавства до європейських стандартів, посилення спроможності державних органів і місцевого самоврядування та вдосконалення механізмів захисту прав людини в умовах воєнного стану й відбудови.

Виконання стратегії фінансуватимуть із державного та місцевих бюджетів, а необхідні видатки визначатимуть щороку з урахуванням фінансових можливостей.

Джерело: Офіс Президента України

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