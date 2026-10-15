Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ призван помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Стратегия предусматривает защиту прав и свобод всех людей, находящихся под юрисдикцией Украины, с особым вниманием к уязвимым группам. Среди них — дети, люди с инвалидностью, ветераны, внутренне перемещенные лица, военнопленные, пропавшие без вести, национальные меньшинства и ЛГБТИК+.

Документ также предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами, укрепление потенциала государственных органов и органов местного самоуправления, а также совершенствование механизмов защиты прав человека в условиях военного положения и восстановления.

Реализация стратегии будет финансироваться из государственного и местных бюджетов, а необходимые расходы будут определяться ежегодно с учетом финансовых возможностей.

Источник: Офис Президента Украины

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