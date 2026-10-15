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Новости Украина

ЕСПЧ приступил к рассмотрению дел украинских инкассаторов против Венгрии

UA NEWS 15 Октября 2026 17:19
ЕСПЧ приступил к рассмотрению дел украинских инкассаторов против Венгрии

Европейский суд по правам человека зарегистрировал шесть жалоб украинских инкассаторов «Ощадбанка» против Венгрии в связи с предполагаемым незаконным задержанием и пытками.

Об этом сообщил «Ощадбанк». Заявления были поданы 5 июля 2026 года. Секретариат ЕСПЧ подтвердил их регистрацию и присвоение официальных номеров.

Жалобы касаются возможных нарушений статей 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека, которые запрещают пытки и гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность.

В отношении седьмого инкассатора ожидается прохождение аналогичной процедуры. В настоящее время дела находятся на начальной письменной стадии рассмотрения.

Источник: Ощадбанк

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерская сторона до сих пор не объяснила причин задержания семи инкассаторов Ощадбанка. 

Команда Нацбанка выехала в Будапешт в связи с задержанием сотрудников Ощадбанка.

Также в Венгрии обвинили задержанных инкассаторов Ощадбанка в отмывании денег.

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