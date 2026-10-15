НАБУ подало жалобу на Филатова из-за оскорблений в адрес детектива

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в НАЗК с жалобой на мэра Днепра Бориса Филатова. Причиной стали его резкие высказывания в адрес детектива НАБУ Алексея Гейка, которого мэр назвал «уродцем в шляпе». Теперь агентство должно оценить, нарушил ли Филатов правила этического поведения должностных лиц.

Скандал между мэром Днепра Борисом Филатовым и Национальным антикоррупционным бюро Украины получил продолжение. НАБУ подало жалобу в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за публичных высказываний мэра в адрес одного из своих детективов. НАБУ просит НАЗК проверить слова Филатова и дать им правовую оценку. В бюро считают, что высказывания мэра могут нарушать требования законодательства о предотвращении коррупции. В частности, речь идет о статьях 37 и 38 соответствующего закона, а также об Общих правилах этического поведения должностных лиц местного самоуправления.

В НАБУ подчеркнули, что не отрицают права граждан и должностных лиц критиковать работу правоохранительных органов. Однако такая критика, по мнению бюро, не должна переходить в личные оскорбления. «Мы уважаем право на критику деятельности правоохранительных органов, однако убеждены, что публичная дискуссия должна основываться на аргументах и уважении к человеческому достоинству, а не на личных оскорблениях», — заявили в НАБУ.

Теперь бюро ожидает реакции НАЗК. Агентство должно рассмотреть обращение и действовать в пределах своих полномочий. В то же время сам факт подачи жалобы ещё не означает, что нарушение со стороны Филатова уже установлено.

Что Филатов написал о детективе НАБУ

Вероятным поводом для обращения стал пост Бориса Филатова в Telegram от 2 октября. В нем мэр резко высказался о детективе НАБУ Алексее Гейке, назвав его «уродцем в шляпе». Также Филатов предложил правоохранителю попробовать поработать на должности городского головы. Судя по сообщению, мэр связал свои замечания с работой правоохранителей и их оценками деятельности людей, управляющих городом во время войны.

В той же пост Филатов рассказал о своей жизни до начала политической карьеры. По его словам, раньше он был долларовым миллионером, имел яхту, офшоры и коллекцию антиквариата. После избрания мэром, утверждает Филатов, его жизнь существенно изменилась. Он также эмоционально раскритиковал людей, которые, по его мнению, пытаются строить карьеру за счёт тех, кто работает в условиях полномасштабной войны.

Что будет дальше

Обращение НАБУ в НАЗК переводит конфликт в плоскость официального рассмотрения. Агентство должно оценить, соответствуют ли публичные высказывания Филатова требованиям, которые закон устанавливает для должностных лиц местного самоуправления.

Важно различать критику работы правоохранителей и личные оскорбления. Должностные лица имеют право публично выражать несогласие с действиями государственных органов, но их высказывания также могут проверяться на соответствие законодательству. В настоящее время НАБУ ожидает ответа от НАЗК. Об окончательных результатах рассмотрения жалобы в обнародованном заявлении бюро не сообщалось. Об этом известно из заявления бюро.

Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал жилой дом и земельный участок в Черновицкой области. Недвижимость расположена в селе Долишний Шепит Вижницкого района.

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