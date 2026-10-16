Михаил Федоров будет преподавать в Украинском католическом университете

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил в качестве приглашенного лектора в Украинском католическом университете (УКУ).

Он читает курс «Архитектура государственной политики» для студентов магистерской программы «Публичное управление и администрирование».

Федоров подчеркнул, что государственное управление требует высокой ответственности, ведь от принятых решений зависят жизни миллионов людей.

В университете отметили, что привлечение специалистов с практическим опытом помогает студентам лучше понимать механизмы государственного управления и применение теоретических знаний в реальных условиях.

Источник: Украинский католический университет

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина постепенно теряет преимущество в войне и у неё осталось всего несколько месяцев для важных изменений. По его мнению, стране не хватает четкого плана победы, а бюрократия, коррупция и слабое внедрение новых технологий не позволяют использовать весь потенциал. В то же время Федоров считает, что у Украины все еще есть возможность изменить ситуацию.

Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает войну.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не исключает своего участия в предстоящих президентских выборах.

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