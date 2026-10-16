Лукашенко заявил, что не Трампу решать вопрос о выборах в Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа провести выборы в Украине.

Он заявил, что решение о том, кто будет возглавлять государство, должен принимать украинский народ.

Лукашенко отметил, что Трамп не должен диктовать Украине условия проведения выборов.

В то же время он согласился с американским президентом в отношении необходимости выборов, напомнив о предыдущем обещании Владимира Зеленского занимать пост только один срок.

Президент Трамп назвал Зеленского более сложным собеседником, чем Путин, — Interia.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

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