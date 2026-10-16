+10° Киев +16° Варшава +17° Вашингтон
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
+10° Киев +16° Варшава +17° Вашингтон
Новости Украина

Лукашенко заявил, что не Трампу решать вопрос о выборах в Украине

UA NEWS 16 Октября 2026 15:20
Лукашенко заявил, что не Трампу решать вопрос о выборах в Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа провести выборы в Украине. 

Он заявил, что решение о том, кто будет возглавлять государство, должен принимать украинский народ.

Лукашенко отметил, что Трамп не должен диктовать Украине условия проведения выборов. 

В то же время он согласился с американским президентом в отношении необходимости выборов, напомнив о предыдущем обещании Владимира Зеленского занимать пост только один срок.

Президент Трамп назвал Зеленского более сложным собеседником, чем Путин, — Interia.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Читай нас в
Загружай наше приложение