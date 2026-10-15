НАБУ поскаржилося на Філатова через образи на адресу детектива

Національне антикорупційне бюро України звернулося до НАЗК зі скаргою на міського голову Дніпра Бориса Філатова. Причиною стали його різкі висловлювання на адресу детектива НАБУ Олексія Гейка, якого мер назвав «потворою у капелюсі». Тепер агентство має оцінити, чи порушив Філатов правила етичної поведінки посадовців.

Скандал між міським головою Дніпра Борисом Філатовим і Національним антикорупційним бюро України отримав продовження. НАБУ подало скаргу до Національного агентства з питань запобігання корупції через публічні висловлювання мера на адресу одного зі своїх детективів. НАБУ просить НАЗК перевірити слова Філатова та надати їм правову оцінку. У бюро вважають, що висловлювання міського голови можуть порушувати вимоги законодавства про запобігання корупції. Зокрема, йдеться про статті 37 та 38 відповідного закону, а також Загальні правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

У НАБУ наголосили, що не заперечують права громадян і посадовців критикувати роботу правоохоронних органів. Однак така критика, на думку бюро, не повинна переходити в особисті образи. «Ми поважаємо право на критику діяльності правоохоронних органів, однак переконані, що публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності, а не на персональних образах», — заявили в НАБУ.

Тепер бюро очікує на реакцію НАЗК. Агентство має розглянути звернення та діяти в межах своїх повноважень. Водночас сам факт подання скарги ще не означає, що порушення з боку Філатова вже встановлено.

Що Філатов написав про детектива НАБУ

Імовірним приводом для звернення став допис Бориса Філатова в Telegram від 2 жовтня. У ньому мер різко висловився про детектива НАБУ Олексія Гейка, назвавши його «потворою у капелюсі». Також Філатов запропонував правоохоронцю спробувати попрацювати на посаді міського голови. Судячи з допису, мер пов’язав свої зауваження з роботою правоохоронців та їхніми оцінками діяльності людей, які керують містом під час війни.

У тій самій публікації Філатов розповів про своє життя до початку політичної кар’єри. За його словами, раніше він був доларовим мільйонером, мав яхту, офшори та колекцію антикваріату. Після обрання мером, стверджує Філатов, його життя суттєво змінилося. Він також емоційно розкритикував людей, які, на його думку, намагаються будувати кар’єру за рахунок тих, хто працює в умовах повномасштабної війни.

Що буде далі

Звернення НАБУ до НАЗК переводить конфлікт у площину офіційного розгляду. Агентство має оцінити, чи відповідають публічні висловлювання Філатова вимогам, які закон встановлює для посадовців місцевого самоврядування.

Важливо розрізняти критику роботи правоохоронців і персональні образи. Посадовці мають право публічно висловлювати незгоду з діями державних органів, але їхні висловлювання також можуть перевіряти на відповідність законодавству. Наразі НАБУ очікує на відповідь НАЗК. Про остаточні результати розгляду скарги в оприлюдненій заяві бюро не повідомлялося. Про це відомо із заяви бюро.

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