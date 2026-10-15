СНБО одобрило более 20 заявок на экспорт готового украинского оружия

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО уже одобрила более 20 заявок от украинских производителей на экспорт готовой оборонной продукции.

Как сообщил заместитель секретаря СНБО и председатель комиссии Давид Алоян, в целом регулятор рассмотрел более 450 заявок от отечественных оборонных компаний и одобрил более 90% из них. Большинство обращений касается поставки отдельных комплектующих, гарантийного обслуживания или ремонта, однако доля запросов на экспорт конечной продукции постоянно растет.

Основные направления и перспективы развития оборонного экспорта:

* Практическая реализация инициативы Drone Deal: в рамках заключенных соглашений о безопасности со странами-партнерами уже начались процессы заключения контрактов и первые поставки украинских беспилотников за рубеж

.* Развертывание производств за рубежом: Следующим этапом сотрудничества станет строительство заводов по производству украинских дронов непосредственно на территории стран-заказчиков для удовлетворения их собственных оборонных потребностей

.* Прямая поддержка Сил обороны: В условиях полномасштабной войны административные сборы и поступления от экспортных операций должны направляться непосредственно на финансирование нужд украинской армии.

Источник: интервью Давида Алояна изданию Forbes.

Верховная Рада не приняла поправки к Бюджетному кодексу, которые предусматривали бы направление средств от оформления разрешений на экспорт оружия и товаров двойного назначения непосредственно на нужды ВСУ. В настоящее время экспортеры платят за разрешение на экспорт 20% от стоимости контракта.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Эстонии Мартином Херемом, в ходе которой стороны обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, новые взносы в программу PURL и экспорт украинского вооружения.

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