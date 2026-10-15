Зеленский начал визит в Брюссель со встречи с генеральным секретарем НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали меры по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

В ходе переговоров Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия ответила на очередные попытки США снизить интенсивность ударов эскалацией атак против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Только с начала прошедших суток российские войска запустили почти 1 000 ударных беспилотников, а также нанесли несколько волн баллистических ударов.

В условиях постоянного обстрела жилых домов и критически важных объектов Украина нуждается в немедленном ускорении поставок средств ПВО, прежде всего перехватчиков баллистических ракет и боеприпасов для истребителей F-16. Ситуация дополнительно осложняется на фоне ограничений в работе терминалов Starlink в Украине, что делает бесперебойность и регулярность оборонной помощи от партнеров по НАТО еще более критичной. Глава государства подчеркнул, что формирование и оперативная передача новых пакетов вооружения — это ежедневная задача, которая напрямую спасает жизни украинцев.

Источник: Зеленский в Telegram.

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