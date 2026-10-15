ЄСПЛ розпочав розгляд справ українських інкасаторів проти Угорщини

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Європейський суд з прав людини зареєстрував шість заяв українських інкасаторів «Ощадбанку» проти Угорщини щодо ймовірного незаконного затримання та катувань.

Про це повідомив «Ощадбанк». Заяви подали 5 липня 2026 року. Секретаріат ЄСПЛ підтвердив їх реєстрацію та присвоєння офіційних номерів.

Скарги стосуються можливих порушень статей 3 і 5 Європейської конвенції з прав людини, які забороняють катування та гарантують право на свободу й особисту недоторканність.

Щодо сьомого інкасатора очікується проходження аналогічної процедури. Наразі справи перебувають на початковій письмовій стадії розгляду.

Джерело: Ощадбанк

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона досі не пояснила причин затримання семи інкасаторів Ощадбанку.

Команда Нацбанку виїхала до Будапешта через затримання працівників Ощадбанку.

Також в Угорщині звинуватили затриманих інкасаторів Ощадбанку у відмиванні грошей.

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