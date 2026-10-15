В Дубенском районе Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла стрельба со смертельным исходом. В результате инцидента погиб 27-летний житель Ровно. Правоохранители задержали двух подозреваемых в ходе специальной полицейской операции.

«Полицейские менее чем за восемь часов установили местонахождение и задержали лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 октября около 18:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на автодороге Киев-Чоп вблизи АЗС в селе Зеленый Гай.

Предварительно правоохранители установили, что накануне между 27-летним жителем Ровно и 41-летним жителем Дубна возник конфликт. На следующий день они договорились встретиться, чтобы выяснить отношения, и прибыли на место каждый со своими знакомыми. Во время общения между компаниями вновь возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе стычки один из фигурантов повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором прибыли оппоненты.

По информации полиции, когда участники конфликта пытались покинуть место происшествия, фигуранты на автомобиле BMW начали их преследовать. Во время движения один из фигурантов открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия в направлении Volkswagen.

В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину. Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти ему жизнь — мужчина скончался на месте происшествия, отмечают правоохранители.

Глава областной полиции немедленно объявил специальную полицейскую операцию. Правоохранители перекрыли возможные пути отхода, проводили проверку транспортных средств, отрабатывали маршруты движения, анализировали записи с камер видеонаблюдения и устанавливали круг лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские установили автомобиль BMW, на котором передвигались фигуранты, разыскали и остановили его. Задержали 44-летнего жителя Дубна, который во время конфликта повредил колесо автомобиля потерпевших и нанес телесные повреждения товарищу погибшего.

В то же время непрерывно продолжались мероприятия по розыску непосредственного стрелка, в том числе с участием кинологов. Правоохранители шаг за шагом восстановили маршрут его передвижения и другую оперативную информацию.

В ходе документирования преступления полицейские провели семь неотложных обысков и в целом отработали территорию протяженностью 16 км.

Около 4 часов утра правоохранители установили местонахождение и задержали 41-летнего жителя Дубна. Мужчина скрывался в лесополосе вблизи села Крилев.

По факту происшествия следователи следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о предъявлении фигурантам уведомления о подозрении и избрании им меры пресечения.

Об этом в Facebook сообщает полиция области.

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