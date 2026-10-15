Черногория ужесточила меры защиты для украинских мужчин

Черногория ужесточила условия предоставления временной защиты для военнообязанных граждан Украины. Теперь его смогут получить только те, кто до приезда фактически проживал в Украине и выполнил воинскую обязанность или был освобожден от неё. Новые ограничения не касаются украинцев, которые уже имеют этот статус в Черногории.

Правительство Черногории 15 октября изменило правила предоставления временной защиты гражданам Украины. Решение было принято на заседании правительства под председательством вице-премьера Алексы Бечича. Изменения касаются украинцев, подлежащих военной службе и обращающихся за временной защитой в стране.

Согласно новым правилам, для получения статуса необходимо выполнить два условия. Во-первых, перед приездом в Черногорию человек должен фактически проживать на территории Украины. Во-вторых, он должен выполнить военную обязанность в Украине или иметь официальное освобождение от неё. В то же время новые требования не распространяются на граждан Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории. То есть решение не предусматривает автоматической отмены статуса для всех украинцев, которые уже находятся под этой защитой.

Почему Черногория изменила правила

Правительство страны пояснило, что изменения согласуются с решением Совета Европейского Союза № 2026/1912 от 30 июля 2026 года. Этот документ продлил временную защиту для перемещенных граждан Украины в ЕС до 4 марта 2028 года и предусмотрел дополнительные условия для ее предоставления военнообязанным украинцам.

Согласно решению ЕС, новые заявители должны выполнить военные обязанности в Украине и, при необходимости, предоставить соответствующее подтверждение. В то же время предусмотрено исключение для людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 4 августа 2026 года и непрерывно сохраняют этот статус после указанной даты. Черногория не является членом Евросоюза, однако её правительство решило привести свои правила в соответствие с соответствующим решением Совета ЕС. Именно этим объясняется введение более строгих требований для части украинцев, которые будут обращаться за защитой.

Кого касаются новые ограничения

Новые правила важны прежде всего для военнообязанных граждан Украины, которые планируют впервые оформить временную защиту в Черногории. При рассмотрении заявления будет учитываться, проживала ли osoba в Украине перед выездом, а также выполнила ли она воинскую обязанность или была от нее освобождена. В то же время из сообщения правительства не следует, что все украинские мужчины автоматически лишатся возможности получить защиту. Требования касаются конкретной категории заявителей, а решение предусматривает исключение для тех, кто уже имеет соответствующий статус в Черногории.

Сообщение правительства не содержит подробного перечня документов, которыми необходимо подтвердить проживание в Украине, выполнение воинской обязанности или освобождение от неё. Поэтому людям, планирующим подать заявление, следует уточнить актуальные требования в компетентных органах Черногории. Итак, Черногория ужесточила условия получения временной защиты для военнообязанных украинцев, приведя их в соответствие с подходом ЕС. В то же время украинцы, уже пользующиеся защитой в стране, под новые ограничения не подпадают. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.

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