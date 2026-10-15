Судебное заседание по делу Комарницкого перенесли из-за неявки обвиняемых

Высший антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание по делу бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и еще восьми обвиняемых. Рассмотрение не состоялось из-за неявки двух фигурантов и адвоката одного из них.

Следующее заседание назначено на 30 октября 2026 года в 12:00. Дело рассматривается в рамках производства по факту предполагаемого незаконного завладения коммунальными земельными участками в Киеве.

По версии НАБУ и САП, Комарницкий мог возглавлять преступную организацию, участники которой влияли на земельные и бюджетные решения столицы. Следствие утверждает, что в 2023–2024 годах фигуранты планировали завладеть земельными участками стоимостью более 70 млн грн.

В деле фигурируют, в частности, бывшие заместители председателя КГГА Петр Оленич и Александр Спасибко. Обвинения касаются так называемой «туалетной схемы», по которой право собственности на землю можно было получить путем регистрации сооружений, фактически не существовавших.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках расследования махинаций в земельной сфере столицы, к которым причастен экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, известный как «смотрящий» за Киевом, из КГГА уволили ряд чиновников.

Также напомним, что бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий использовал для выезда за границу закамуфлированный автомобиль, предназначенный для перевозки погибших украинских военных.

Читай нас в