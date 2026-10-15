Суд у справі Комарницького перенесли через неявку обвинувачених

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Вищий антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі колишнього депутата Київради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених. Розгляд не відбувся через неявку двох фігурантів і захисника одного з них.

Наступне засідання призначили на 30 жовтня 2026 року о 12:00. Справу розглядають у межах провадження щодо ймовірного незаконного заволодіння комунальними земельними ділянками в Києві.

За версією НАБУ та САП, Комарницький міг очолювати злочинну організацію, учасники якої впливали на земельні й бюджетні рішення столиці. Слідство стверджує, що у 2023–2024 роках фігуранти планували заволодіти земельними ділянками вартістю понад 70 млн грн.

У справі фігурують, зокрема, колишні заступники голови КМДА Петро Оленич та Олександр Спасибко. Обвинувачення стосуються так званої «туалетної схеми», за якою право власності на землю могли отримувати через реєстрацію споруд, що фактично не існували.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко, повідомив, що в рамках розслідування щодо махінацій у земельній сфері столиці, з яким пов'язанийексдепута Київської міськради Денис Комарницький, відомий як «смотрящій» за Києвом, з КМДА звільнили низку посадовців.

Також нагадаємо, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький використав для виїзду за кордон камуфльований автомобіль для перевезення загиблих українських військових.

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