В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остаются 387 детей

В четырёх территориальных общинах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, до сих пор остаются 184 семьи, в которых воспитываются 387 детей.

«На территории населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими законными представителями, остаются 387 детей в 184 семьях. Они находятся в девяти населенных пунктах четырех территориальных общин», — сообщила Рыжакова.

По её словам, больше всего детей остаётся в Краматорской общине — 297 детей в 125 семьях.

Представительница ОГА отметила, что за последнюю неделю из Донецкой области были принудительно эвакуированы 118 детей из 82 семей, всего в октябре вывезли 221 ребенка из 160 семей.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальница службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.

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