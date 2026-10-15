Минобороны впервые закупило почти 5 тысяч противоосколочных костюмов для ВСУ
Для военнослужащих Вооруженных сил Украины впервые организовали централизованную закупку противоосколочных костюмов. Агентство оборонных закупок (АОЗ) заключило контракты на поставку 4700 комплектов общей стоимостью более 186 млн грн, сообщили в Министерстве обороны Украины.
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Отмечается, что техническая спецификация была разработана и утверждена в мае 2026 года. Документ определяет требования к конструкции, материалам, комплектации, защитным характеристикам и качеству противоосколочных костюмов.
«Наша задача в Минобороны — прислушиваться к потребностям войск и поставлять именно то, что действительно нужно нашим воинам. Прежде чем начать централизованную закупку этой защиты для войск, в Командовании сил логистики ВСУ разработали и утвердили технические спецификации, — отметил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.
По его словам, военно-исследовательские испытания проводились среди военнослужащих, боевые задачи которых требуют высокой мобильности. В результате была выбрана модель, получившая одобрение защитников.
Противоосколочный костюм
Вес противоосколочного костюма — около 2 кг в зависимости от размера. Каждый комплект состоит из трех элементов:
специальная куртка;
брюки;
набедренники.
Набедренники — это дополнительный защитный элемент костюма, который прикрывает область таза и верхнюю часть бедер. Они состоят из регулируемого пояса и семи защитных секций с мягкими баллистическими пакетами: двух спереди, четырёх по бокам и одной сзади.
Отмечается, что положение защитных секций можно регулировать для удобного прилегания к телу. Задняя секция также имеет специальную мягкую вставку для большего комфорта при сидении.
Подчеркивается, что одно из ключевых требований к такому снаряжению — сочетание баллистической защиты и свободы движений. Мягкие баллистические пакеты должны соответствовать установленным требованиям по защите от осколков и пуль, при этом оставаться достаточно гибкими, чтобы принимать форму, приближенную к контурам тела человека.
Когда требуется противоосколочная защита
Противоосколочная защита — это дополнительный уровень безопасности военных. Такие костюмы могут использоваться при выполнении боевых и специальных задач, проведении тренировок, а также в полевых условиях.
Костюм можно носить вместе с бронежилетом, чтобы дополнительно защитить участки тела военнослужащих.
Противоосколочные костюмы будут полезны прежде всего штурмовикам, медикам и другим военным, находящимся на линии боевого столкновения. Они подходят для всех видов задач, где существует риск попадания осколков от снарядов, БПЛА и т. п.
В Минобороны отмечают, что подобных защитных костюмов нет в странах НАТО. Поэтому первый прототип украинской разработки передан западным партнерам для ознакомления.
Об этом сообщили в Минобороны.
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