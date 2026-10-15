Антикоррупционеры проявили интерес к активам главврача Вячеслава Бежана

Антикоррупционные органы начали процедуру полной проверки декларации за 2025 год Бежана Вячеслава Васильевича. Согласно декларации, доступной в свободном доступе, речь, по всей видимости, идет о главном враче коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи „Луч здоровья“» Новоселицкого горсовета Черновицкого района Черновицкой области, который владеет огромным количеством недвижимости, автопарком и немалыми средствами наличными.

Об этом журналистам UA.NEWS стало известно из собственных источников.

В частности, Вячеслав Бежан задекларировал из недвижимости:

две квартиры площадью 189 м² и 187 м²,

семь земельных участков,

два офисных помещения площадью 110 м² и 57 м²,

четыре нежилых здания площадью 467 м², 20 м², 18 м² и 124,50 м²



Кроме того, у декларанта есть недостроенный дом площадью 1845 м² и подвальное помещение площадью 421 м².

Кроме того, главный врач владеет тремя автомобилями: Mercedes-Benz E200, Land Rover Evoque и TOYOTA HI ACE.

В 2025 году главный врач получил следующие доходы:

Заработная плата в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи «Луч здоровья» Новоселицкого городского совета» — 1 065 881 грн

профсоюзные выплаты — 6 900 грн

Заработная плата, полученная по совместительству в КНП «Новоселицкая больница» Новоселицкого городского совета — 88 605 грн.

Доход от предпринимательской деятельности — 144 000 грн

Пенсия — 210 045 грн

Проценты по ОВГЗ — 158 340 грн

Доход от отчуждения недвижимого имущества гражданки Негруцы Валентины Васильевны — 2 171 805 грн.

Кроме того, декларант указал наличие у себя наличных средств в размере 195 000 долларов США, 85 000 евро и 30 000 гривен.

У Вячеслава Бежана также есть открытые счета в банках, но он держит там довольно символические суммы.

Ранее правоохранительные органы начали проверку банковских счетов Богдана Якимца, предпринимателя из Тернопольской области, чье имя в деловых кругах связывают с ролью «кошелька» олигарха Игоря Коломойского на западе Украины.

Также под полную проверку попала, вероятно, экс-посол в Финляндии Ольга Диброва и её муж.

Читай нас в