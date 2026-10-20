СБУ объявила о подозрении доверенному лицу Путина в Мелитополе Артему Шарлаю

Служба безопасности Украины зафиксировала преступления Артема Шарлая — руководителя так называемого «отдела по работе с религиозными организациями» оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Запорожской области. По данным следствия, он причастен к организации репрессий против местных религиозных общин, которые выступают против кремлевского режима или отказываются присоединяться к епархиям Русской православной церкви.

Согласно материалам дела, в 2024 году Артем Шарлай стал так называемым доверенным лицом Владимира Путина во временно оккупированном Мелитополе во время президентских выборов в России.

Как выяснили правоохранители, фигурант также участвовал в организации преследований местных религиозных общин, которые сопротивляются российской оккупации или не соглашаются переходить под контроль РПЦ.

По данным следствия, Шарлай получил от местного гауляйтера полномочия составлять для ФСБ списки прихожан с проукраинскими взглядами. В дальнейшем российские силовики использовали эти сведения для проведения рейдов против соответствующих священнослужителей и их прихожан.

Во время таких облав российские оккупанты, по данным СБУ, похищали людей прямо на улице или из их собственных домов. Затем задержанных заключали в оккупационные тюрьмы.

«В застенках их подвергают жестоким пыткам: от регулярных избиений до удушения, надевая пакеты на головы пострадавшим. Таким образом враг пытается склонить представителей религиозных общин к поддержке рашизма», — пояснили в СБУ.

Следствие установило, что Артем Шарлай ещё в 2014 году поддержал подконтрольные России террористические группировки на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ он присоединился к оккупационной администрации в Мелитополе.

В настоящее время следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили Шарлаю о подозрении по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

В СБУ сообщили, что продолжаются комплексные мероприятия по привлечению фигуранта к ответственности.

Выдвинутое подозрение является процессуальным статусом и само по себе не означает доказательства вины: окончательное решение по делу должен вынести суд.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, по данным следствия, в июле 2026 года женщина искала подработку через Telegram и попала в поле зрения российских спецслужб. После вербовки она, по версии правоохранителей, фотографировала военные и инфраструктурные объекты по заказу российского куратора. Ей сообщили о подозрении в государственной измене.

В Днепре 17-летняя девушка передавала РФ координаты военных объектов.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб организовать теракт в Одесской области. В Белгород-Днестровском районе задержали российского агента, который планировал взорвать административное здание государственного учреждения в Измаиле.

Ранее в Киевской области СБУ предотвратила заказное убийство известного общественного деятеля, которое, по данным следствия, организовала российская спецслужба. Во время подготовки к преступлению задержали 19-летнего жителя Николаева.

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и корректировке российских ракетно-дроновых атак по топливно-энергетической и логистической инфраструктуре. Во время задержания у мужчины изъяли два охотничьих ножа, которые он, по данным следствия, носил с собой для возможного сопротивления правоохранителям.

Ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента в Харькове, который помогал врагу наносить удары по объектам Сил обороны. Задержанному инкриминировали корректировку российских атак на военные объекты города.

Напомним, в Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары на предприятиях.

Также Россия массированно атаковала Киев, убив и ранив мирных жителей.

Позже спасатели показали последствия ударов по Киеву.

Читай нас в