乌克兰安全局已记录下阿尔捷姆·沙尔莱的罪行——他是俄罗斯联邦占领当局在扎波罗热州被暂时占领地区所谓“宗教组织事务处”的负责人。 据调查显示，他参与组织了对当地宗教团体的镇压行动，这些团体或反对克里姆林宫政权，或拒绝加入俄罗斯东正教会的教区。

根据案卷材料，2024年俄罗斯总统大选期间，阿尔捷姆·沙尔莱在临时被占领的梅利托波尔市担任弗拉基米尔·普京的所谓“受托人”。

据执法部门调查，该嫌疑人还参与组织了对当地宗教团体的迫害，这些团体或抵抗俄罗斯占领，或拒绝接受俄罗斯东正教会的管辖。

据调查显示，沙尔莱从当地“盖世太保”负责人处获得了授权，负责为俄罗斯联邦安全局（FSB）编制持有亲乌克兰立场的教区信徒名单。此后，俄罗斯安全部队利用这些信息对相关神职人员及其教徒展开突袭行动。

据乌克兰安全局（SBU）称，在这些突袭行动中，俄罗斯占领者会在街头或直接从受害者家中绑架人员。随后，被捕者会被关押在占领区的监狱中。

“在监狱里，他们遭受了残酷的酷刑：从定期殴打到用塑料袋套住受害者头部进行窒息。敌人正是通过这种方式，试图迫使宗教团体代表支持‘拉什主义’，”乌克兰安全局解释道。

调查证实，阿尔捷姆·沙尔莱早在2014年就曾支持乌克兰东部受俄罗斯控制的恐怖组织。在俄罗斯发起全面入侵后，他加入了梅利托波尔的占领当局。

目前，乌克兰安全局调查人员已对夏尔莱作出缺席指控，指控其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第438条第一款——战争罪。

乌克兰安全局表示，目前正在采取综合措施，以追究该涉案人员的法律责任。

被指控的嫌疑仅为程序性状态，本身并不意味着罪名成立：该案的最终裁决应由法院作出。

乌克兰安全局新闻中心通报了这一消息。

据调查显示，2026年7月，该女子通过Telegram寻找工作机会，从而进入俄罗斯特工机构的视野。 据执法部门称，被招募后，她受俄罗斯联络员指使，拍摄了军事设施和基础设施。她已被告知涉嫌犯有叛国罪。

在第聂伯市，一名17岁少女向俄罗斯传递了军事设施的坐标。

乌克兰安全局反间谍部门挫败了俄罗斯特工机构在敖德萨州策划恐怖袭击的企图。在比尔戈罗德-德尼斯特罗夫斯基区，一名计划在伊兹梅尔炸毁国家机构行政大楼的俄罗斯特工被捕。

此前，在基辅州，乌克兰安全局挫败了一起针对知名社会活动家的雇凶杀人案，据调查显示，该案系由俄罗斯特工机构策划。在犯罪准备过程中，一名19岁的尼古拉耶夫市居民被捕。

在克罗皮夫尼茨基，乌克兰安全局逮捕了一名当地居民，该人涉嫌与俄罗斯联邦安全局（FSB）合作，并为针对燃料能源和物流基础设施的俄罗斯导弹及无人机袭击提供制导。 在抓捕过程中，警方从该男子身上查获了两把猎刀，据调查显示，他随身携带这些刀具是为了在必要时抵抗执法人员。

此前，乌克兰安全局在哈尔科夫揭露并抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍曾协助敌方对国防部目标实施打击。被捕者被指控为俄罗斯针对该市军事目标的袭击提供火力校正。

需要指出的是，在基辅州，由于俄罗斯联邦的袭击，多家企业发生了火灾。

此外，俄罗斯还对基辅发动了大规模袭击，造成平民死伤。

随后，救援人员展示了基辅遭袭后的灾情。

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