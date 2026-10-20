Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udokumentowała przestępstwa Artema Sharlai — szefa tak zwanego „wydziału ds. współpracy z organizacjami religijnymi” administracji okupacyjnej Federacji Rosyjskiej na tymczasowo zajętej części obwodu zaporoskiego. Zgodnie z ustaleniami śledztwa jest on zamieszany w organizowanie represji wobec lokalnych wspólnot wyznaniowych, które sprzeciwiają się reżimowi Kremla lub odmawiają przyłączenia się do diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Z akt sprawy wynika, że w 2024 roku Artem Szarlaj został tzw. osobą zaufaną Władimira Putina w tymczasowo okupowanym Melitopolu podczas wyborów prezydenckich w Rosji.

Jak ustaliły organy ścigania, podejrzany brał również udział w organizowaniu prześladowań lokalnych wspólnot religijnych, które stawiają opór rosyjskiej okupacji lub nie zgadzają się na przejście pod kontrolę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Zgodnie z danymi śledztwa Szarlaj otrzymał od lokalnego gauleitera uprawnienia do sporządzania dla FSB list parafian o proukraińskich poglądach. Następnie rosyjskie służby wykorzystywały te informacje do przeprowadzania nalotów na odpowiednich duchownych i ich wiernych.

Podczas takich nalotów rosyjscy okupanci, według danych SBU, porywali ludzi po prostu na środku ulicy lub z ich własnych domów. Następnie zatrzymanych osadzano w okupacyjnych więzieniach.

„W lochach poddaje się ich okrutnym torturom: od regularnego bicia po duszenie poprzez zakładanie ofiarom worków na głowy. W ten sposób wróg próbuje skłonić przedstawicieli wspólnot religijnych do poparcia rasizmu” – wyjaśniono w SBU.

Śledztwo wykazało, że Artem Szarlaj już w 2014 roku poparł kontrolowane przez Rosję ugrupowania terrorystyczne na wschodzie Ukrainy. Po rozpoczęciu pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej dołączył do administracji okupacyjnej w Melitopolu.

Obecnie śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy postawili Szarlajowi zarzuty zaocznie na podstawie części pierwszej artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy – zbrodnie wojenne.

SBU poinformowała, że trwają kompleksowe działania mające na celu pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności.

Postawione zarzuty mają charakter proceduralny i same w sobie nie oznaczają udowodnienia winy: ostateczną decyzję w sprawie podejmie sąd.

Informację tę podało centrum prasowe SBU.

Przypomnijmy, że według danych śledztwa w lipcu 2026 roku kobieta szukała pracy za pośrednictwem Telegrama i znalazła się w kręgu zainteresowania rosyjskich służb specjalnych. Po zwerbowaniu, według wersji organów ścigania, fotografowała obiekty wojskowe i infrastrukturalne na zlecenie rosyjskiego kuratora. Poinformowano ją o podejrzeniu o zdradę stanu.

W Dnieprze 17-letnia dziewczyna przekazywała Rosji współrzędne obiektów wojskowych.

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy udaremnił próbę zorganizowania przez rosyjskie służby specjalne zamachu terrorystycznego w obwodzie odeskim. W rejonie Biełgorod-Dniestr zatrzymano rosyjskiego agenta, który planował wysadzić budynek administracyjny instytucji państwowej w Izmailu.

Wcześniej w obwodzie kijowskim SBU zapobiegła zabójstwu na zlecenie znanego działacza społecznego, które – według danych śledztwa – zorganizowały rosyjskie służby specjalne. Podczas przygotowań do przestępstwa zatrzymano 19-letniego mieszkańca Mikołajowa.

W Kropywnickim Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała lokalnego mieszkańca, którego podejrzewa się o współpracę z FSB oraz o kierowanie rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi na infrastrukturę paliwowo-energetyczną i logistyczną. Podczas zatrzymania u mężczyzny zabezpieczono dwa noże myśliwskie, które – według ustaleń śledztwa – nosił przy sobie na wypadek konieczności stawienia oporu funkcjonariuszom organów ścigania.

Wcześniej SBU zdemaskowała i zatrzymała rosyjskiego agenta w Charkowie, który pomagał wrogowi w kierowaniu atakami na obiekty Sił Obronnych. Zatrzymanemu postawiono zarzuty kierowania rosyjskimi atakami na obiekty wojskowe w mieście.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji wybuchły pożary w zakładach przemysłowych.

Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęli i zostali ranni cywile.

Później służby ratownicze pokazały skutki uderzeń na Kijów.

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