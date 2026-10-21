Film: Adwokat Szewczuk wezwał Bachmatowa do rezygnacji po obrazie weterana
21 października adwokat Ołeksij Szewczuk wezwał przewodniczącego Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie, Maksyma Bachmatowa, do złożenia rezygnacji w związku z publicznymi obelgami pod adresem weterana Olega Symoroza. Prawnik zwrócił się również do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z pytaniem, kiedy urzędnik ten zostanie zwolniony.
Swoje stanowisko Szewczuk przedstawił w oświadczeniu wideo opublikowanym na Telegramie. Stwierdził, że nie we wszystkim zgadza się z poglądami Symoroza, zwłaszcza jeśli chodzi o protesty bez konkretnych propozycji, jednak uważa osobiste obelgi pod adresem weterana za niedopuszczalne.
Według adwokata publiczne zachowanie Bachmatowa świadczy o braku profesjonalnych argumentów w dyskusji. Szewczuk poparł również krytykę Symoroza dotyczącą kompetencji przewodniczącego rejonu Desniańskiego.
„Skoro już przewodniczący dzielnicy zaczął obrażać weteranów, to kiedy zostanie odwołany?” – zapytał adwokat, zwracając się do prezydenta Ukrainy.
Osobno Szewczuk wspomniał o wcześniejszej działalności Bachmatowa, twierdząc, że zarejestrował on w Ukrainie rosyjskie przedstawicielstwo Comedy Club. Zdaniem prawnika ta okoliczność również wymaga uwagi, biorąc pod uwagę stanowisko, które obecnie zajmuje Bachmatow.
Na zakończenie swojego wystąpienia adwokat wprost wezwał szefa Desniańskiej Rady Rejonowej do złożenia wniosku o zwolnienie.
Wcześniej adwokat Szewczuk ujawnił schemat wzbogacania się na transakcjach w WAKS i wezwał sędziów do przeciwstawienia się systemowi.
Ponadto Szewczuk poinformował o próbach wywierania presji na sędziów ze strony Romana Maselka i oskarżył go o ingerencję w proces sądowy.
Wcześniej Oleksij Szewczuk został wpisany na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego.