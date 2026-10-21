21 października adwokat Ołeksij Szewczuk wezwał przewodniczącego Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie, Maksyma Bachmatowa, do złożenia rezygnacji w związku z publicznymi obelgami pod adresem weterana Olega Symoroza. Prawnik zwrócił się również do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z pytaniem, kiedy urzędnik ten zostanie zwolniony.

Swoje stanowisko Szewczuk przedstawił w oświadczeniu wideo opublikowanym na Telegramie. Stwierdził, że nie we wszystkim zgadza się z poglądami Symoroza, zwłaszcza jeśli chodzi o protesty bez konkretnych propozycji, jednak uważa osobiste obelgi pod adresem weterana za niedopuszczalne.

Według adwokata publiczne zachowanie Bachmatowa świadczy o braku profesjonalnych argumentów w dyskusji. Szewczuk poparł również krytykę Symoroza dotyczącą kompetencji przewodniczącego rejonu Desniańskiego.

„Skoro już przewodniczący dzielnicy zaczął obrażać weteranów, to kiedy zostanie odwołany?” – zapytał adwokat, zwracając się do prezydenta Ukrainy.

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Osobno Szewczuk wspomniał o wcześniejszej działalności Bachmatowa, twierdząc, że zarejestrował on w Ukrainie rosyjskie przedstawicielstwo Comedy Club. Zdaniem prawnika ta okoliczność również wymaga uwagi, biorąc pod uwagę stanowisko, które obecnie zajmuje Bachmatow.

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Na zakończenie swojego wystąpienia adwokat wprost wezwał szefa Desniańskiej Rady Rejonowej do złożenia wniosku o zwolnienie.

Wcześniej adwokat Szewczuk ujawnił schemat wzbogacania się na transakcjach w WAKS i wezwał sędziów do przeciwstawienia się systemowi.

Ponadto Szewczuk poinformował o próbach wywierania presji na sędziów ze strony Romana Maselka i oskarżył go o ingerencję w proces sądowy.

Wcześniej Oleksij Szewczuk został wpisany na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

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