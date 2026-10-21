Dziennikarz Plinski ujawnił aferę o wartości 300 mld hrywien związaną z certyfikatami depozytowymi NBU

Dziennikarz Jewgienij Plinski wezwał do zbadania mechanizmu wypłat na rzecz banków komercyjnych w ramach certyfikatów depozytowych Narodowego Banku Ukrainy. Według jego szacunków w latach 2022–2025 banki otrzymały w ramach tego instrumentu prawie 292 mld hrywien, a sam system stwarza warunki do gwarantowanych zysków instytucji finansowych zamiast bardziej aktywnego kredytowania gospodarki.

Plinski poruszył tę kwestię w kontekście przeszukań przeprowadzonych przez NABU w Narodowym Banku Ukrainy oraz dyskusji dotyczących działalności jego prezesa Andrieja Pysznego. Dziennikarz wyraził nadzieję, że śledztwo skupi się nie tylko na kwestiach zarządzania „Sens Bankiem” i ewentualnych powiązaniach z branżą hazardową, ale także na mechanizmie generowania zysków przez banki za pośrednictwem certyfikatów depozytowych NBU.

W swoim śledztwie Jewgienij Plinski nazwał ten model schematem o wartości 300 mld hrywien i stwierdził, że w rzeczywistości kieruje on środki otrzymane przez Narodowy Bank Ukrainy od Ministerstwa Finansów z tytułu obligacji państwowych do sektora bankowości komercyjnej poprzez wypłaty z tytułu certyfikatów depozytowych.

Jak działa mechanizm wypłat na rzecz banków

Zgodnie z wyjaśnieniami dziennikarza Ministerstwo Finansów pozyskuje środki poprzez obligacje wewnętrznego długu państwowego (OVDP) w celu pokrycia deficytu budżetu państwa. Narodowy Bank Ukrainy posiada również znaczny portfel takich obligacji i uzyskuje z nich dochód odsetkowy.

Według danych przytoczonych przez Plinskiego, w 2025 roku Ministerstwo Finansów wypłaciło NBU 85,3 mld hrywien dochodu odsetkowego z tytułu OVDP. W tym samym roku Narodowy Bank Ukrainy wypłacił bankom komercyjnym 81,98 mld hrywien z tytułu certyfikatów depozytowych.

Dziennikarz zwraca uwagę, że kwota wypłat na rzecz banków wyniosła 96,1% dochodów NBU z tytułu obligacji skarbowych. Jego zdaniem świadczy to o faktycznym przeniesieniu znacznej części środków, które wpłynęły do Narodowego Banku Ukrainy z budżetu, do komercyjnego sektora finansowego.

Ogółem w latach 2022–2025 wypłaty na rzecz banków z tytułu certyfikatów depozytowych, według obliczeń Plinskiego, wyniosły 291,8 mld hrywien.

Według Plinskiego certyfikaty depozytowe pozwalają bankom lokować wolne środki w NBU i uzyskiwać dochód przy stosunkowo niskim ryzyku. W swoim dochodzeniu zauważa on, że rentowność tego instrumentu sięgała 18,5%.

Dziennikarz uważa, że taki model osłabia motywację banków do udzielania kredytów przedsiębiorstwom i ludności, ponieważ lokowanie środków w Narodowym Banku Ukrainy pozwala zarabiać bez konieczności oceny ryzyka kredytobiorców.

Zyski banków rosną, a akcja kredytowa pozostaje w tyle

Na poparcie swojej tezy Plinski przytoczył dane dotyczące zysku netto ukraińskich banków:

2022 r. — 24,7 mld hrywien;

rok 2023 — 86,5 mld hrywien;

2024 r. — 91 mld hrywien;

2025 r. — 126,8 mld hrywien.

Według danych przytoczonych przez dziennikarza łączne aktywa systemu bankowego wynoszą 4,3 bln hrywien, podczas gdy wolumen kredytów udzielonych sektorowi realnemu gospodarki wynosi około 1,2 bln hrywien.

Plinski twierdzi również, że 64,2% dochodów z certyfikatów depozytowych przypada na banki z kapitałem prywatnym i zagranicznym. Jego zdaniem oznacza to, że znaczna część środków trafia nie do państwowych instytucji finansowych, lecz do sektora prywatnego.

Osobno dziennikarz zwrócił uwagę na politykę podatkową wobec banków. Zaznaczył, że w 2025 r. stawkę podatku od zysków banków obniżono do 25% po tym, jak w latach 2023–2024 obowiązywała stawka 50%. W 2026 roku, jak twierdzi, stawka 50% zostanie ponownie wprowadzona.

Plinski wezwał do zweryfikowania polityki NBU

Dziennikarz uważa, że mechanizm wypłat z tytułu certyfikatów depozytowych wymaga odrębnego audytu. Jego zdaniem państwo faktycznie wspiera rentowność sektora bankowego, podczas gdy przedsiębiorstwa, zwłaszcza w regionach położonych w pobliżu linii frontu, borykają się z trudnościami w uzyskaniu kredytów.

Plinski wezwał parlament i rząd do zwrócenia uwagi na ten model oraz do zbadania jego wpływu na budżet państwa, kredytowanie przedsiębiorstw i finansowanie potrzeb kraju w czasie wojny.

Źródło: Jewhen Plinski

Przypomnijmy, że przeszukania w siedzibie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół zakładu „KarpatNaftoChim” oraz zarządzania bankiem Sens przez osoby postronne. Stwierdził to poseł Jarosław Żelezniak, powołując się na kilka własnych źródeł.

Wcześniej NABU potwierdziło przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz u jednego z pracowników.

Wcześniej poseł Żelezniak poinformował, że NABU przeprowadza przeszukania w gabinecie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego.

Przypomnijmy, że Pyszny zaprzeczył, jakoby miał wpływ na decyzje kadrowe w Sens Banku.

Ponadto w banku „Sens” przeprowadzono również przeszukania w ramach specjalnej operacji antykorupcyjnej NABU i SAP.

Kandydaturę biznesmena Wasyla Veselogo do pracy w „Sens Banku” zarekomendował prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Według słów Szewki Adżunera, Pysznyj osobiście zapoznał go z Veselogiem jeszcze przed rozpoczęciem procedury rozmów kwalifikacyjnych.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny nałożył na prezesa zarządu „Sens Banku” Ołeksija Stupaka środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 15 milionów hrywien, którą należy wpłacić w ciągu pięciu dni. Prokuratura domagała się 150 mln hrywien.

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