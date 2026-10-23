23 października opady deszczu dotkną większość regionów Ukrainy

W piątek, 23 października, w większości obwodów Ukrainy spodziewane są opady deszczu. Jednocześnie w niektórych regionach temperatura wzrośnie do +20 °C.

Dzisiaj na Ukrainie będzie pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia w całym kraju, z wyjątkiem zachodu i wschodu, wystąpią opady deszczu.

Wiatr południowo-wschodni, na zachodzie kraju — zachodni, o prędkości 5–10 m/s.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie 12–17°, a na południu kraju do 20°.

W Kijowie i obwodzie kijowskim dzisiaj będzie pochmurno z przejaśnieniami, spodziewane są opady deszczu.

Wiatr południowo-wschodni, 5–10 m/s.

Temperatura w obwodzie w ciągu dnia wyniesie 12–17°, w Kijowie 14–16°.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne

Przypominamy, że 23 października w Ukrainie spodziewana jest wyjątkowo ciepła pogoda.

W listopadzie w Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Wcześniej synoptycy ostrzegli Kijów i obwód kijowski przed niebezpieczną pogodą.

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