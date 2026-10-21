Журналист Плинский заявил о схеме на 300 млрд грн с использованием депозитных сертификатов НБУ

Журналист Евгений Плинский призвал проверить механизм выплат коммерческим банкам по депозитным сертификатам Национального банка Украины. По его оценкам, в 2022–2025 годах банки получили по этому инструменту почти 292 млрд грн, а сама система создает условия для гарантированного заработка финансовых учреждений вместо более активного кредитования экономики.

Плинский поднял этот вопрос на фоне обысков НАБУ в Нацбанке и дискуссии о деятельности его главы Андрея Пышного. Журналист выразил надежду, что следствие обратит внимание не только на вопросы управления «Сенс Банком» и возможные связи с игорным бизнесом, но и на механизм заработка банков через депозитные сертификаты НБУ.

В своем расследовании Евгений Плинский назвал эту модель схемой на 300 млрд грн и заявил, что она фактически направляет средства, полученные Нацбанком от Минфина по государственным облигациям, в коммерческий банковский сектор через выплаты по депозитным сертификатам.

Как работает механизм выплат банкам

По объяснению журналиста, Министерство финансов привлекает средства через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чтобы покрывать дефицит государственного бюджета. Нацбанк также владеет значительным портфелем таких облигаций и получает по ним процентный доход.

Согласно данным, приведённым Плинским, в 2025 году Минфин выплатил НБУ 85,3 млрд грн процентного дохода по ОВГЗ. За тот же год Нацбанк выплатил коммерческим банкам 81,98 млрд грн по депозитным сертификатам.

Журналист обращает внимание, что сумма выплат банкам составила 96,1% дохода НБУ от ОВГЗ. По его оценке, это свидетельствует о фактическом перемещении значительной части средств, поступивших в Нацбанк из бюджета, в коммерческий финансовый сектор.

В целом в течение 2022–2025 годов выплаты банкам по депозитным сертификатам, по подсчетам Плинского, достигли 291,8 млрд грн.

По словам Плинского, депозитные сертификаты позволяют банкам размещать свободные средства в НБУ и получать доход с относительно низкими рисками. В расследовании он отмечает, что доходность этого инструмента достигала 18,5%.

Журналист считает, что такая модель ослабляет стимулы для банков кредитовать предприятия и население, ведь размещение средств в Нацбанке позволяет зарабатывать без необходимости оценивать риски заемщиков.

Прибыли банков растут, а кредитование отстает

В подтверждение своих слов Плинский привёл данные о чистой прибыли украинских банков:

2022 год — 24,7 млрд грн;

2023 год — 86,5 млрд грн;

2024 год — 91 млрд грн;

2025 год — 126,8 млрд грн.

Согласно данным, приведенным журналистом, совокупные активы банковской системы составляют 4,3 трлн грн, тогда как объем кредитования реального сектора экономики — около 1,2 трлн грн.

Плинский также утверждает, что 64,2% доходов от депозитных сертификатов приходится на банки с частным и иностранным капиталом. По его мнению, это означает, что значительная часть средств поступает не в государственные финансовые учреждения, а в частный сектор.

Отдельно журналист обратил внимание на налоговую политику в отношении банков. Он отметил, что в 2025 году ставку налога на прибыль банков снизили до 25% после того, как в 2023–2024 годах действовала ставка 50%. В 2026 году, по его словам, ставку в 50% вновь применят.

Плинский призвал проверить политику НБУ

Журналист считает, что механизм выплат по депозитным сертификатам требует отдельного аудита. По его мнению, государство фактически поддерживает доходность банковского сектора, в то время как предприятия, особенно в регионах вблизи линии фронта, сталкиваются с трудностями при получении кредитов.

Плинский призвал парламент и правительство обратить внимание на эту модель и проверить её влияние на государственный бюджет, кредитование бизнеса и финансирование нужд страны во время войны.

Источник: Евгений Плинский

Напомним, обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного могут касаться ситуации вокруг завода «КарпатНафтоХим» и управления «Сенс Банком» посторонними лицами. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сославшись на несколько собственных источников.

До этого НАБУ подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка и у одного из сотрудников.

Ранее нардеп Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски в кабинете главы Нацбанка Андрея Пишного.

Напомним, Пышный опроверг, что влиял на кадровые решения в «Сенс Банке».

Кроме того, в «Сенс Банке» также прошли обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.

Кандидатуру бизнесмена Василия Веселого на работу в «Сенс Банке» рекомендовал председатель Национального банка Украины Андрей Пишный. По словам Шевки Аджунера, Пишный лично познакомил его с Веселым еще до начала процедуры собеседований.

Высший антикоррупционный суд назначил председателю правления «Сенс Банка» Алексею Ступаку меру пресечения в виде залога в размере 15 миллионов гривен, который необходимо внести в течение пяти дней. Прокуратура требовала 150 млн грн.

Читай нас в