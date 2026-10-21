记者叶夫根·普林斯基呼吁对乌克兰国家银行向商业银行支付存款凭证款项的机制进行核查。 据他估算，2022年至2025年间，各银行通过该工具获得了近2920亿格里夫纳，而该体系本身为金融机构创造了稳赚不赔的条件，而非更积极地向经济提供贷款。

普林斯基是在乌克兰国家反腐败局（NABU）对乌克兰国家银行进行搜查，以及围绕该行行长安德烈·皮什内活动引发的讨论背景下提出这一问题的。 该记者表示希望，调查不仅应关注“Sens Bank”的管理问题及其与博彩业的潜在关联，还应关注银行通过乌克兰国家银行存款凭证获利的机制。

叶夫根·普林斯基在调查报道中将该模式称为“3000亿格里夫纳骗局”，并指出该模式实际上通过支付存款凭证利息，将国家银行从财政部获得的国债资金， 通过支付存款凭证的利息，将这些资金转移至商业银行部门。

向银行支付的运作机制

据该记者解释，财政部通过国内政府债券（OVDP）筹集资金，以弥补国家预算赤字。乌克兰国家银行也持有大量此类债券，并从中获得利息收入。

据普林斯基提供的数据，2025年财政部向乌克兰国家银行支付了853亿格里夫纳的国内政府债券利息收入。 同年，乌克兰国家银行向商业银行支付了819.8亿格里夫纳的存款凭证利息。

该记者指出，支付给银行的金额占乌克兰国家银行从政府债券获得收入的96.1%。据他评估，这表明从预算流入国家银行的大部分资金实际上已被转移至商业金融部门。

据普林斯基估算，2022年至2025年期间，根据存款凭证向银行支付的款项总额达到2918亿格里夫纳。

普林斯基表示，存款凭证使银行能够将闲置资金存入乌克兰国家银行，并在相对较低的风险下获得收益。他在调查报告中指出，该工具的收益率高达18.5%。

该记者认为，这种模式削弱了银行向企业和个人发放贷款的动力，因为将资金存入国家银行可以轻松获利，而无需评估借款人的风险。

银行利润增长，但贷款发放却滞后

为了佐证这一观点，普林斯基列举了乌克兰银行的净利润数据：

2022年——247亿格里夫纳；

2023年——865亿格里夫纳；

2024年——910亿格里夫纳；

2025年——1268亿格里夫纳。

根据该记者提供的数据，银行体系的总资产为4.3万亿格里夫纳，而对实体经济的贷款规模约为1.2万亿格里夫纳。

普林斯基还指出，64.2%的存款凭证收入来自私营和外资银行。在他看来，这意味着大部分资金并非流向国有金融机构，而是流向了私营部门。

此外，该记者还特别关注了针对银行的税收政策。他指出，在2023至2024年期间适用50%的税率后，2025年银行所得税率已下调至25%。 据他称，2026年将重新恢复50%的税率。

普林斯基呼吁对乌克兰国家银行的政策进行审查

该记者认为，存款凭证的支付机制需要进行单独审计。在他看来，国家实际上在支撑银行业的盈利能力，而企业——尤其是前线附近的地区——在获得贷款时却面临困难。

普林斯基呼吁议会和政府关注这一模式，并审查其对国家预算、企业信贷以及战争期间国家需求融资的影响。

来源：叶夫根·普林斯基

需要指出的是，对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”工厂的相关情况以及“森斯银行”被第三方控制一事有关。议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克援引其多个消息来源称。

此前，乌克兰国家反腐败局（NABU）已证实对国家银行办公场所及一名员工住所进行了搜查。

此前，议员杰列兹尼亚克曾透露，乌克兰国家反腐败局正在对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的办公室进行搜查。

需要指出的是，皮什尼曾否认自己曾干预“森斯银行”的人事决策。

此外，在NABU和SAP（特别反腐败检察署）联合开展的反腐败专项行动背景下，“SENS银行”也遭到了搜查。

商人瓦西里·韦塞洛伊入职“森斯银行”的人选，是由乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼推荐的。据谢夫基·阿朱内尔称，在面试程序开始之前，皮什尼就亲自将他介绍给了韦塞洛伊。

最高反腐败法院对“森斯银行”董事会主席奥列克西·斯图帕克采取了保释措施，要求其在五天内缴纳1500万格里夫纳的保释金。而检方此前曾要求缴纳1.5亿格里夫纳。

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