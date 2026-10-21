W Odessie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwie osoby po incydencie, do którego doszło w pobliżu jednego z rejonowych centrów rekrutacji i wsparcia społecznego. Według informacji policji grupa osób rzucała kamieniami w budynek, w związku z czym wszczęto postępowanie karne na podstawie art. 296 Kodeksu Karnego Ukrainy – chuligaństwo.

Poinformowało o tym Główne Komendy Policji w obwodzie odeskim.

Według informacji organów ścigania do rejonowego centrum rekrutacyjnego przywieziono mężczyznę podlegającego obowiązkowi wojskowemu, który był poszukiwany za uchylanie się od mobilizacji.

„W celu okazania mu wsparcia przed bramę rejonowego terytorialnego centrum rekrutacyjnego przybyła grupa osób, które zaczęły rzucać kamieniami na dziedziniec i budynek centrum. Dwóch najbardziej aktywnych uczestników zdarzenia zostało zatrzymanych zgodnie z procedurą procesową” — poinformowała policja.

Funkcjonariusze dodali, że zdarzenie zakwalifikowano na podstawie artykułu 296 Kodeksu karnego Ukrainy – chuligaństwo.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza z Okręgowego Centrum Rekrutacyjnego i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku Pecherskiego Okręgowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

19 października w budynku Pecherskiego Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie doszło do strzelaniny. Według wstępnych danych ogień otworzył mężczyzna, który wcześniej został dostarczony do tej placówki za naruszenie przepisów dotyczących mobilizacji. Sprawcę zatrzymano na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego w Charkowie.

We Lwowie mężczyzna zranił nożem żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego; sąd wydał wyrok.

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