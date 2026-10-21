21 października 2026 roku Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Środków Leczniczych i Kontroli Narkotyków Romana Isajenko za winnego podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych.

Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 76,5 tysiąca hrywien, a także zakazał mu przez trzy lata sprawowania funkcji związanych z wykonywaniem zadań organizacyjno-zarządczych lub administracyjno-gospodarczych.

Co wiadomo o sprawie

Sąd pozostawił również bez zmian środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 66 560 hrywien. Według ustaleń śledztwa Isaienko nie podał w rocznych oświadczeniach majątkowych za lata 2022–2024 informacji o domu mieszkalnym w obwodzie kijowskim.

Nieruchomość została zarejestrowana na bliskich krewnych urzędnika, jednak faktycznie z domu korzystali on sam i jego żona. Dlatego też, zgodnie z wersją oskarżenia, informacje o tej nieruchomości należało uwzględnić w zeznaniach majątkowych. Roman Isaienko został zwolniony ze stanowiska na początku 2026 roku.

W listopadzie 2025 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania w głównej siedzibie Państwowej Służby Lekowej oraz osobiście w gabinecie Isajenki, zabezpieczając znaczną liczbę dokumentów; po tym wydarzeniu Isajenko zgłosił się na zwolnienie lekarskie.

Śledztwu poprzedziło dochodzenie dziennikarzy, którzy ustalili, że prywatne laboratorium „Dobrobut-Likalab”, którego założyciele są powiązani z otoczeniem Isajenki oraz jednym z pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), po rozpoczęciu działalności zaczęła otrzymywać od Państwowej Służby Lekowej masowe zlecenia na kontrolę leków – według niektórych szacunków nawet do 50–60% wszystkich takich zleceń na rynku.

24 grudnia 2025 r. Rada Ministrów zawiesiła Isaienko w pełnieniu obowiązków i wszczęła postępowanie dyscyplinarne, tymczasowo powierzając wykonywanie obowiązków jego zastępcy, Włodzimierzowi Korolenko. 7 stycznia 2026 r. Isaienko został oficjalnie zwolniony – formalną podstawą była negatywna ocena działalności służbowej za rok 2025.

W lutym 2026 r. NABU i SAP poinformowały byłego szefa o podejrzeniu o nieprawdziwe zgłoszenie – śledztwo wykazało, że w oświadczeniach majątkowych za lata 2022–2024 nie wykazał on domu we wsi Nowi Bezradycz w obwodzie kijowskim, zarejestrowanego na rodziców żony, z którego faktycznie korzystała rodzina. Sprawę przekazano do sądu w maju 2026 roku.

Informują o tym Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) oraz Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU).

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