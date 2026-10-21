21 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко виновным во внесении недостоверной информации в декларации.

Суд назначил ему штраф в размере 76,5 тысячи гривен, а также запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Что известно о деле

Суд также оставил без изменений меру пресечения в виде залога в размере 66 560 грн. По данным следствия, Исаенко не указал в ежегодных декларациях за 2022–2024 годы сведения о жилом доме в Киевской области.

Недвижимость была оформлена на близких родственников чиновника, однако фактически домом пользовались он и его жена. Поэтому, по версии обвинения, информацию об этом имуществе необходимо было указать в декларациях. Романа Исаенко освободили от должности в начале 2026 года.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в главном офисе Гослекслужбы и лично в кабинете Исаенко, изъяв значительное количество документов; после этого он ушел на больничный.

Расследованию предшествовала журналистская расследование, в ходе которого было установлено, что частная лаборатория «Добробут-Ликилаб», учредители которой связаны с окружением Исаенко и одним из сотрудников СБУ, после начала работы стала получать массовые направления на проверку лекарств от Гослекслужбы — по некоторым оценкам, до 50–60 % всех таких направлений на рынке.

24 декабря 2025 года Кабмин отстранил Исаенко от должности и возбудил дисциплинарное производство, временно поручив исполнение обязанностей его заместителю Владимиру Короленко. 7 января 2026 года Исаенко был официально уволен — формальным основанием стала отрицательная оценка служебной деятельности за 2025 год.

В феврале 2026 года НАБУ и САП сообщили бывшему главе о подозрении в недостоверном декларировании — следствие установило, что он не указал в декларациях за 2022–2024 годы дом в селе Новые Безрадичи в Киевской области, оформленный на родителей жены, которым семья фактически пользовалась. Дело было передано в суд в мае 2026 года.

Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Кабмин отстранил главу Гослекслужбы, к которому проявили интерес журналисты и НАБУ.

Кабмин уволил главу Гослекслужбы.

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