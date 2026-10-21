在敖德萨，执法人员在某区级征兵与社会支持中心附近发生一起事件后，拘留了两人。据警方称，一群人向该建筑投掷石块，因此已依据《乌克兰刑法典》第296条——寻衅滋事罪——立案侦查。

奥德萨州国家警察总局通报了这一消息。

据执法部门称，一名因逃避动员而被通缉的应征男子被送至该区征兵与社会支持中心。

“为声援他，一群人来到该区征兵中心的大门前，开始向征兵中心的院内及建筑物投掷石块。其中两名最活跃的参与者已按法定程序被拘留，”警方表示。

执法部门补充称，该事件已被定性为《乌克兰刑法典》第296条规定的“寻衅滋事”罪。

此前，敖德萨曾发生一起司机持刀刺伤征兵中心军人并企图驾车撞人的事件。

此前，执法部门已对一名41岁的基辅男子提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区征兵与社会支持中心大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

10月19日，基辅佩切尔斯克地区征兵与社会支持中心大楼内发生枪击事件。据初步调查，开枪者是一名此前因违反动员法律而被送至该机构的男子。犯罪嫌疑人已在现场被拘留。

执法部门已确认身份并拘留了一名男子，该男子涉嫌在哈尔科夫地区征兵与社会支持中心杀害一名军人。

在利沃夫，一名男子用刀刺伤了地区征兵与社会支持中心的军人，法院已作出判决。

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