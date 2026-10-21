В Одессе забросали камнями здание ТЦК, двух человек задержали

В Одессе правоохранители задержали двух человек после инцидента возле одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным полиции, группа людей бросала камни в здание, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины — хулиганство.

Об этом сообщило ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

«В его поддержку к воротам районного территориального центра комплектования прибыла группа людей, которые начали бросать камни во двор и в здание ТЦК. Двое самых активных участников происшествия задержаны в процессуальном порядке», — сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что инцидент квалифицирован по статье 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Напомним, в Одессе водитель ранил военнослужащего ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор.

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