В Одесі закидали камінням будівлю ТЦК, двох людей затримали

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В Одесі правоохоронці затримали двох осіб після інциденту біля одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними поліції, група людей кидала каміння в будівлю, через що відкрили кримінальне провадження за статтею 296 КК України — хуліганство.

Про це повідомило ГУНП в Одеській області.

За даними правоохоронців, до районного ТЦК доставили військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

«На його підтримку до воріт районного територіального центру комплектування прибула група людей, які почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК. Двох найактивніших учасників події затримано у процесуальному порядку», — повідомили в поліції.

Правоохоронці додали, що подію кваліфікували за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події.

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

У Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК, суд виніс вирок.

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