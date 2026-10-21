Ukrzaliznyca uruchamia trzy nowe pociągi do Polski

„Ukrzaliznytsia” rozszerza międzynarodowe połączenia kolejowe i wprowadza trzy nowe pociągi do Polski. Jeden z nich, pociąg nr 23/24 Kijów – Chełm, uzyskał status pociągu flagowego i został nazwany na cześć Mykhaila Hrushevskoho, który urodził się w Chełmie i przez długi czas pracował w Kijowie. Skład tego pociągu składa się z nowoczesnych wagonów o podwyższonym komforcie, wyprodukowanych na Ukrainie.

Ponadto spółka uruchamia pociąg nr 31/32 Kijów – Przemyśl z przystankami w Winnicy, Chmielnickim, Ternopilu i Lwowie, który będzie miał dogodne połączenia z pociągami do Berlina, Pragi, Krakowa, Katowic i Wrocławia. Pociąg ten będzie odjeżdżał ze stolicy o godz. 21:30 i docierał do Przemyśla o godz. 08:19.

Trzecim nowym połączeniem będzie pociąg nr 73/74 Dniepr – Przemyśl, który będzie kursował przez Kamiańskie, Piatychatki, Aleksandrię, Znamiankę i Lwów. Odjazd z Dniepru zaplanowano na godz. 19:00, a przyjazd do Przemyśla – na godz. 14:10, co pozwoli pasażerom na przesiadkę do pociągów jadących do Krakowa, Warszawy, Pragi i Monachium.

Źródło: Ukrzaliznytsia.

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