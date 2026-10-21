乌克兰铁路公司开通三趟开往波兰的新列车

“乌克兰铁路”正在拓展国际铁路运输网络，并新增三趟开往波兰的列车。 其中一列编号为23/24的基辅—霍姆列车被列为旗舰列车，并以米哈伊尔·格鲁舍夫斯基的名字命名——他出生于霍姆，并在基辅工作了很长时间。 该列车的车厢由乌克兰制造的现代化高舒适度车厢组成。

此外，该公司还将开通31/32次基辅—普热梅希尔列车，该列车将在文尼察、赫梅利尼茨基、特尔诺皮尔和利沃夫停靠，并与开往柏林、布拉格、克拉科夫、卡托维兹和弗罗茨瓦夫的列车实现便捷换乘。 该列车将于21:30从首都发车，08:19抵达佩雷米什尔。

第三条新线路是第73/74次第聂伯—普热梅希尔列车，该列车将途经卡缅斯克、皮亚季哈特基、亚历山德里亚、兹纳米扬卡和利沃夫。 列车计划于19:00从第聂伯出发，14:10抵达普热梅希尔，这将使乘客能够在此换乘前往克拉科夫、华沙、布拉格和慕尼黑的列车。

来源：乌克兰铁路公司。

值得一提的是，乌克兰铁路公司已为员工搭建了超过280个移动避难所。

乌克兰铁路公司将于2026年10月20日起取消多趟列车。

由于遭遇炮击，乌克兰铁路公司调整了开往苏姆和洛佐瓦的列车运行方案。

乌克兰铁路股份公司已在RELINC项目框架内达成1亿美元赠款融资协议。

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