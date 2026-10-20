В Украине подорожали акцизные марки на алкоголь и табак

Кабинет Министров Украины постановлением № 1259 повысил плату за изготовление марок акцизного налога примерно на 30 %. Новые тарифы вступили в силу со дня официальной публикации документа. Переходный период для производителей и импортеров не предусмотрен.

Постановление предусматривает изменения в абзац первый пункта 5 Положения об изготовлении, хранении и продаже марок акцизного налога, утвержденного постановлением Кабмина от 27 декабря 2010 года № 1251.

После вступления постановления в силу стоимость изготовления акцизных марок составляет:

Для алкогольных напитков — 0,46044 грн за марку вместо прежних 0,3537 грн. Повышение составляет 30,2% .

Для табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева (ТВЕН) и жидкостей для электронных сигарет — 0,2144 грн за марку вместо 0,1643 грн. Это на 30,5% больше.

Повышение тарифов повлияет на расходы компаний, заказывающих акцизные марки в больших объемах.

В частности, импортер, который ежегодно закупает 1 млн марок для алкогольных напитков, будет платить дополнительно примерно 106,7 тыс. грн.

Для производителя табачных изделий с годовым объемом заказа 100 млн марок дополнительные расходы превысят 5 млн грн.

Несмотря на повышение стоимости марок, остальные правила их обращения не изменились. В частности, остаются в силе:

порядок заказа акцизных марок;

требования к образцам марок и указанным на них реквизитам;

правило, согласно которому стоимость заказанных, но не полученных марок не возмещается.

Таким образом, новые тарифы увеличат расходы производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции, тогда как процедура заказа и основные требования к акцизным маркам остаются прежними.

Об этом сообщает LIGA ZAKON.

До этого Кабинет министров Украины отменил фиксированные сроки подачи предварительных заявок-расчетов на приобретение акцизных марок. Изменения касаются налогоплательщиков, работающих в сфере производства и оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

В Кременчуге правоохранители раскрыли незаконное производство табачной продукции. В ходе обысков были изъяты две промышленные линии, около 38 тонн табачного сырья и более 240 тысяч пачек контрафактных сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн грн.

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