乌克兰的酒类和烟草消费税印花价格上涨

乌克兰内阁通过第1259号决议，将消费税税票的制作费用上调了约30%。新费率自该文件正式公布之日起生效。未为生产商和进口商设定过渡期。

该决议对2010年12月27日乌克兰内阁第1251号决议批准的《关于消费税税票制作、储存和销售的规定》第5条第一款进行了修订。

该决议生效后，消费税税票的制作成本为：

酒精饮料——每张0.46044格里夫纳，此前为0 .3537格里夫纳。涨幅为30 .2%。

对于烟草制品、电子烟用烟草制品（TVEN）及电子烟烟油——每张0.2144格里夫纳，而非之前的0.1643格里夫纳。涨幅为30.5%。

税率的提高将影响大量订购消费税印花税票的企业成本。

具体而言，每年采购100万张酒类消费税印花税票的进口商，将额外支付约10.67万格里夫纳。

对于年订购量达1亿张印花税票的烟草制品生产商而言，额外支出将超过500万格里夫纳。

尽管印花价格上涨，但其流通的其他规定并未改变。特别是，以下规定仍然有效：

消费税印花税票的订购程序；

对印花样本及其所载信息的规定；

已订购但未领取的印花税票费用不予退还的规定。

因此，新费率将增加酒精和烟草制品生产商及进口商的成本，而印花税票的订购程序及基本要求仍维持原状。

据LIGA ZAKON报道。

此前，乌克兰内阁已取消了提交消费税印花预申请和预估算的固定期限。 这些变更适用于从事酒精饮料、烟草制品及电子烟液生产和流通领域的纳税人。

在克雷门丘格，执法部门查获了一起非法生产烟草制品的案件。 在搜查过程中，查获了两条工业生产线、约38吨烟草原料以及超过24万包假冒香烟。被查获财产的估算价值约为5000万格里夫纳。

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